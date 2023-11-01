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Güncel
DHA 01.11.2023 20:41

Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Adana'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı Baki Karagöz (81), hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Y.E., gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doktor Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi.

Y.E.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, yaya geçidinde Baki Karagöz'e çarptı. Karagöz yere düşüp, aracın altında bir süre sürüklendi. Sesi duyup, kamyonu durduran Y.E.'nin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karagöz'ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.E. ise polis merkezine götürüldü. 

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