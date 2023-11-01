Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.11.2023 19:49

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de, jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi.

İkamette bulunan E.K, İ.B. ve H.B. gözaltına alındı.

E.K'ye ait ikamette narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 255 uyuşturucu hap, 80 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 41 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden sağlandığı değerlendirilen 55 bin 650 lira ele geçirildi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı
20:28
İtalya Başbakanı Meloni'ye Rus komedyenler tarafından telefon şakası yapılmış
20:26
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin ve destekçilerinin işlediği suçlar listesine eklenen bir başka yüz karası
20:34
Blinken Türkiye'ye geliyor
20:05
Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
20:04
Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ