Elazığ'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'taki iş yerinde E.C'nin 30 Ekim'de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin E.Ç. ve S.T. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada saldırıda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.