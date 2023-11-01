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Güncel
AA 01.11.2023 20:06

Yalova'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Yalova'da, sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde belirlenen 8 adrese baskın yaptı.

Şüpheliler A.M, Ş.D, T.D, S.F.K, M.K. ve A.K'ye ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek, düzenek halinde hortum, düdüklü tencere, kova, damıtmaya yarayan ve "imbik" tabir edilen alet, 6 damacananın içinde toplam 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Kaçak olarak ürettikleri alkollü içecekleri büfe, kahvehane gibi bazı iş yerlerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 zanlıdan 5'ini gözaltına alan ekiplerin, diğer şüpheliyi de yakalama çalışması sürüyor.

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