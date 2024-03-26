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Güncel
İHA 26.03.2024 14:26

Hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Çankırı İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olan öğrenciler belgelerini aldı.

Hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi
[Fotograf: İHA]

Çankırı İl Müftülüğü'ne bağlı olan Cemaleddin Ferruh Erkek, Bahçelievler Sultan Hatun Kız ve Çavuşoğlu Kız Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024 Yılı I. Dönem ‘Hafızlık Tespit Sınavı’na katılarak başarı elde ettiler.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, başarılı olan 10 hafız öğrenciye belgelerini düzenlenen törenle takdim etti.

''Bu yolda emek veren öğreticilerimize de şükranlarımı sunuyorum''

Öğrencilere başarılarından dolayı teşekkür eden İl Müftüsü Mehmet Şahin, ''Siz hafız yavrularımızı özellikle tebrik ediyorum. Hafız sadece Kur’an-ı Kerimin kelimelerini, ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine ve ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül dünyasında seyreden bir insandır.

Kur’an’ı içine sindirmiş olan gerçek hafız, yürüyen ve konuşan Kur’an demektir. Kur’an’ı-Kerimi beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hafızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de ahirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu sözleriyle verirler, ''Kim Kur’an okur ve onu ezberler, helalini helal kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’an sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.” Hafızları Abese Suresinde sözü edilen sefere-i kirama benzeten Peygamber Efendimiz (SAV), hafızların Cennette onlarla beraber olacağını müjdelemiştir. İşte sizler bu müjdelere ve nimete nail olmuşsunuz. Bu yolda emek veren öğreticilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Başarılarınızın daim olmasını yüce rabbimden niyaz ederim'' dedi.

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