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Güncel
İHA 26.03.2024 14:19

Muş’ta tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü

Muş'un yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Muş’ta tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü
[Fotograf: İHA]

Merkeze 50 kilometre mesafedeki Bin 800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken tek katlı evler ve ahırlar ise kar altında kaldı.

Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar üzerinde hayvanlarına günde iki kez yem vererek besliyor.

Muş’ta tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü

Besicilerden Eyüp Omur, uzun süren kış mevsiminden dolayı hayvan yemlerinin tükendiğini ifade ederek, ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünü şu an yaşıyoruz. 1 haftadır köyümüzde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hava birden çok soğudu. Muş Ovası’nda hayvanlar dışarıda otlatılırken biz burada kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz. Kar yağışından dolayı hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye devam ediyoruz. Samanlarımız bitmiş durumda. Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı yem fiyatlarında artmış var. Son kar yağışı ile birlikte tek katlı evlerimiz tamamen kara gömüldü. Çatı ile yer bir oldu. Yazın merdivenle çıktığım çatıya yürüyerek çıktım'' dedi.

Muş’ta tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü

''Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar yağdı''

Tek katlı evlerinin kar altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Halil Omur ise bahar mevsimini beklerken kış mevsiminin geri geldiğini vurgulayarak, ''Mart ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mart ayında baharı beklerken kış geri geldi. Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar yağdı. Tek katlı evlerimiz tamamen kar altında kaldı'' ifadelerini kullandı.

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