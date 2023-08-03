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Güncel
İHA 03.08.2023 17:32

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Düzce’nin yeni çevre yolunda hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Körpeşler ile Çamköy bağlantı yolunda meydana geldi.

C.T. idaresindeki Karsan marka minibüs ile A.P. idaresindeki hafif ticari araç, Çamköy mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu olarak bulunan K.A. ile hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü A.P. ile E.R.’yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu kısman kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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