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Güncel
İHA 03.08.2023 16:23

Diyarbakır kırsalında 63 ağır hasarlı yapının yıkımı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kentte ağır hasarlı 63 yapının yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır kırsalında 63 ağır hasarlı yapının yıkımı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla Bağlar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Batıkarakoç Mahallesi’nde 10, Tokluca Mahallesi’nde 3, Uzunbahçe Mahallesi’nde 7, Buyuransu Mahallesi’nde 5, Tavşantepe Mahallesi’nde 19, Sarıdallı Mahallesi’nde 4, Kabahıdır Mahallesi’nde 10, Alaçimen Mahallesi’nde 4, Çiçekliyurt Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 63 ağır hasarlı yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlerini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Mahallesi’nde hasarlı yapıların yıkım işlemlerine devam ediyor. 

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