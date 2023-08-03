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Güncel
İHA 03.08.2023 17:28

2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili 4 şüpheli Erzincan’da yakalandı

Kars’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet olayıyla ilgili kaçan 4 şüpheli Erzincan polisince Erzincan’da yakalandı.

2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili 4 şüpheli Erzincan’da yakalandı

Kars'ın Subatan Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ticari takside bulunan 3 kardeşten Ö.B. ve N.A.B. hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars Emniyetinin verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlerde kolluk kuvvetleri teyakkuza geçti. Erzurum’u geçen şüpheliler Erzincan polisinden kaçamadı. Erzincan’da düzenlenen operasyonla cinayet olayına karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Kars’a gönderildi.

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