Hacı adayları eğitim verildi

Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Osman Aydın hacı adaylarına “Sizler seçilmiş, özel misafirlersiniz. Rahmanın misafirleri olarak çıkacak olduğunuz meşakkatli yolculukta hepinize Allahtan kolaylıklar diliyor, sizlerden dua bekliyoruz. Bu mübarek yolculuğun temelinde helalleşme vardır. Yaşıyorsa anne-babalarınızdan, akrabalarınızdan, eşiniz, dostunuz, komşularınızdan helallik isteyin. İnşallah hepiniz makbul, mebrur bir hac vazifesi yapıp anneden doğmuş gibi günahsız bir şekilde yuvalarınıza dönmeyi Rabbim nasip etsin” ifadelerinde bulundu.

İki gün süren seminerde Müftü Yardımcıları Yavuz Horoz, Hasan İzmirli, Derya Topalcık, Talha Demirkaya ve Halk Sağlığı Merkezi Uzman Dr. Meryem Kardaş’ın dersleri ile devam etti.

Seminerin ardından Müftülük tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur’an-ı Kerim ve Meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberi hediye edildi.