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Güncel
AA 19.05.2023 09:34

Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans kullanımında sınırlandırma olmayacak...

TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde sınırlama uygulanmayacağı belirtildi. Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans çekilebiliyor mu? Kredili mevduat hesabından nakit avans çekilebiliyor mu? Nakit avans ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınır uygulanmayacak.

Nakit avans kaldırıldı mı? Nakit avans kullanımında sınırlandırma olmayacak...

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.

Nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesaplarında sınırlandırma olmayacak

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.

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