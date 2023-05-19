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Güncel
DHA 19.05.2023 05:48

Galata Köprüsü’nden denize atlayan kişi yaşamını yitirdi

Beyoğlu Galata Köprüsü’nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine giden ekipler atlayan kişinin cansız bedenine ulaştı.

Galata Köprüsü’nden denize atlayan kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]

Saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle Galata Köprüsü’nün alt katından denize atladı. Denize atlayan kişinin yüzme bilmediğini ve yardım istediğini gören çevredeki vatandaşlar, can simidi atarak yardım etmeye çalıştı.

Bir süre denizin yüzeyinde durmaya çalışan kişi daha sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde arama çalışmaları başlattı.

Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi, ölü olarak bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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