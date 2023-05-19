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Güncel
İHA 19.05.2023 05:31

Tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Malatya’da bir kişi parkta tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı. 3 kişi yaralanırken, şüpheli şahıs kaçarak izini kaybettirdi.

Tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 02.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kuğulu Sokak içerisinde bulunan bir parkta oturan bir grup ile, bölgeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası tabanca ile açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet alan O.S., F.C.A. ve A.S.A. yaralandı.

Şüpheli şahıs bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, biri dolu 5 kovan buldu.

Tartıştığı şahısların üzerine kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi İnderesi Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka olayda ise silahla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor. 

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