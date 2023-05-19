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Güncel
İHA 19.05.2023 00:59

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Ardahan'da park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
[Fotograf: İHA]

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Uğurca Köyü'nde yaz aylarında ikamet eden M.Ç. isimli şahıs, Ekim 2022'de kendisine ait motosikletini kilitleyip muhafaza altına alarak Bursa'ya gitti.

Seçim dolayısıyla ilçeye dönen M.Ç. muhafaza altına aldığı motosikletin çalındığını fark edince durumu İlçe Jandarma ekiplerine söyledi.

JASAT ekiplerince Uğurca Köyü'nde M.Ç'ye ait motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenerek teknik ve fiziki takibe alınan 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, D.B. ise adli kontrolle salıverildi.

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