Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 69 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 922 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 746 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 600 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 216 bin 957 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Bunu, 153 bin 431 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 103 bin 529 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 770 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.