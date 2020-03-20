Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda S.K., A.Ç, U.Ş.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, eklenti, ve araçlarında yapılan aramalarda 104 gram sentetik kannobinoid, 25 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 7 kilogram kenevir tohumu, 3 adet puyp, 84 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.K., A.Ç, ve U.Ş.Ç. ise tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:47
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