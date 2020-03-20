Haber Giriş: Kaynak: AA
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı
[Fotoğraf: AA]
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.
Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum" dedi.
Etiketler: koronaviürs furkan korkmaz basketbolSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:05
Sıradaki Haber
Adana’da karla mücadele çalışmaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz