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Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kalaşnikov, 1 tabanca ve 50 bin ecstasy hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:48
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