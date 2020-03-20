Trabzon Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz" diyen emniyet personeli, şu sözlere yer verdi:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım."