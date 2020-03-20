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Trabzon Emniyetinden evde kal çağrısı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü hazırladığı videoyla Türkiye'ye evde kal çağrısı yaptı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrısı yaptı. Hazırlanan videoda "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz" diyen emniyet personeli, şu sözlere yer verdi:
"Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım."
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