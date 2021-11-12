Moti kardeşler, 20 Ekim'de okullarına giderken henüz kimlikleri belirlenemeyen 7 silahlı saldırgan tarafından fidye maksadıyla kaçırıldı.

Cep telefonları, Limpopo eyaletinin Polokwane kasabasındaki bir parka atılmış halde bulunan kardeşlerden, o tarihten beri haber alınamıyordu.

Moti ailesinden yapılan açıklamada, 3 haftadır kayıp olan 15 yaşındaki Zia, 13 yaşındaki Alaan, 11 yaşındaki Zayyad ve 7 yaşındaki Zidan güvenli bir şekilde ailelerine kavuştu.

Açıklamada, kaçırılan çocukların çarşamba gecesi evlerinin yakındaki bir yola bırakılmış halde bulunduğu bilgisi paylaşılırken, çocukların serbest bırakılmalarına dair ayrıntı verilmedi.

Ebeveynlerine sağlıklı bir şekilde kavuşan çocuklara psikolojik destek verilecek.