Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payalalar Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir depoya, kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Adreste 13 ton kaçak akaryakıt ile 14 boş varil ve pompa düzeneği ele geçirildi. Depo sahibi M.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.