Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu’da üç katlı ahşap ev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’da iki yıldır boş olan üç katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Topçuoğlu Mahallesi'nde, uzun süredir boş olan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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