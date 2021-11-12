Hicip Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bin fidan diktiklerini söyledi.

Ağaçların bir şehri şehir yapan en önemli değerlerden olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Kurumlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimizle hep birlikte ağaç diktik. Biz gittikten sonra geriye kalan sermayemiz bu fidanlarımız olacak. Modernleşmenin çok hızlı geliştiği dünyada ağaçlara, fidanlara çok ihtiyacımız var. Diktiğimiz fidanlarla geleceğe bir nefes olmak istiyoruz. Çünkü bazen hepimiz bu keşmekeş içeresinde dinlenmek istiyoruz. Onun için ağaçlar bence bizim en iyi dostlarımız. Gittikçe bu ihtiyacı daha fazla hissedebileceğiz. Aksaray'da her yıl binlerce fidan diktiğimiz zaman inşallah bundan 10-15 yıl sonra Aksaray o tarihi misyonundan aldığı ismi yeşil Aksaray'ı tekrar hak etmiş olacak. Günlerimiz hep ağaçlı olsun, fidanlı olsun, onlar gibi yeşil olsun, temiz olsun ve düzgün olsun diyorum."

Fidan dikimi programına Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.