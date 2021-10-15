Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine kentin Lenasia bölgesindeki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, alıkonulan 50 Etiyopyalıya ulaştığı belirtildi.

Güney Afrika'da yaşayan ailelerine kavuşmak için ülkeye gelen bu kişilerin, kaçakçılar tarafından ailelerinden fidye talebiyle rehin tutuldukları ifade edildi.