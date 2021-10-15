Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da alıkonulan 50 Etiyopyalı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan Etiyopya uyruklu 50 kişinin, polisin operasyonuyla kurtarıldığı duyuruldu.
Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine kentin Lenasia bölgesindeki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, alıkonulan 50 Etiyopyalıya ulaştığı belirtildi.
Güney Afrika'da yaşayan ailelerine kavuşmak için ülkeye gelen bu kişilerin, kaçakçılar tarafından ailelerinden fidye talebiyle rehin tutuldukları ifade edildi.
Etiketler: Etiyopya
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