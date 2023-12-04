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Güncel
İHA 04.12.2023 14:08

Gümüşhane’de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte denetimler arttı

Gümüşhane’de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte denetimler başladı.

Gümüşhane’de zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte denetimler arttı

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlere başladı. Polis ekipleri kentin birçok noktasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takıp takmadıklarını denetledi. Lastik diş derinliklerini ölçen trafik ekipleri sürücülerin araçlarda bulundurması gereken evrakları da kontrol etti. Yapılan kontrollerde 7 araca toplam 13 bin 712 TL ceza kesildi.

1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan 2024 tarihinde sonra erecek zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücüler 2 bin 568 liralık ceza ödeyecek.

“Kış lastiği takmamış sürücülere 2 bin 568 lira ceza uyguluyoruz”

Sürücülerin zorunlu kış lastiği uygulamasına uyması noktasında uyarılarda bulunan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Mustafa Dinçkal, “Bu kontroller yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde yaptığımız kontroller. Kış tedbirleri kapsamında yolcu ve yük taşıyan minibüsleri, otobüsleri, kamyonları, tankerleri kontrol ediyoruz herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmaması için. Lastikleri kumpas dediğimiz derinliği ölçen aletle eksikliği var mı diye kontrol ediyoruz. 1 Aralık itibariyle başladık uygulamaya sabah ve gün içinde olmak üzere devam ediyoruz. Yüzde 90 oranında vatandaşlar lastiklerini değiştirmişler. Gümüşhane’nin de coğrafyasına baktığımızda iklim koşulları da zorlu olduğundan dolayı kendi can güvenlikleri için ve de diğer sürücülerin güvenlikleri için takmaları da mecburi. Eğer takmazlarsa trafik kanunun 65/A maddesinden 2 bin 568 lira trafik cezası uyguluyoruz. Trafiğe çıktığımızda ilk olarak emniyet kemerimizi takmamız gerek, hava koşullarına ve yaşadığımız bölgeye göre kış tedbirlerine ve alınan İl Trafik Komisyonu kararına uymamız gerekiyor bu nedenle muhakkak ki sürücülerin kış lastiklerini takmaları gerekiyor. Denetimlerimiz ne kadar sık olursa olsun sürücülerin öncelikle kendi can güvenliği ve yolcuların can güvenliği önem arz etmektedir” dedi.

“Lütfen kış lastiği takın, aynı trafikteyiz”

Denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen sürücü Abdullah Efe, “Lastikler aracın yere temas eden noktası, lastikler bu noktada çok önem arz etmekte çünkü içerisinde hem kendi canımız hem de ailemiz ve yolcuların canı var, insan canı önemli. Kesinlikle ve kesinlikle bu denetimleri doğru buluyorum hatta ve hatta bence sadece ticari ve yolcu taşıyan araçlar değil şahsi araçlar üzerinde de denetimler sıklaştırılmalı çünkü ben normal seyir halinde giderken kış lastiği olmayan biri bana çarpabilir. Biz ne kadar dikkat edersek, karşıdakinin de dikkat etmesini isteriz kış lastiği olmayan biri bizim canımızı tehlikeye atabilir. Lütfen kış lastiği takın aynı trafikteyiz” diye konuştu.

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