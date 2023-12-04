Manisa Emniyeti'nden 'kış lastiği' denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ile şehir içi ve ilçe trafik ekipleri tarafından 39 ekip 78 personel ile zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Denetlemelerde bin 801 araç ve sürücüsü kontrol edilirken; 9 sürücüye muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 3 sürücüye kış lastiği kullanmamaktan, 53 sürücü ve araca da çeşitli kanun maddelerinden toplam 129 bin 861 TL para cezası kesildi. Trafikte güvenli sürüş ve olabilecek kazaları önlemek için kış lastiği denetimlerinin 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.