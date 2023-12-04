Duman 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.12.2023 13:26

Bingöl'de aranan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Bingöl'de aranan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı suçtan hakkında 8 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.D'nin yerini tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 yıldır firari olan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 4 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 110 mermi, 121,3 gram toz esrar ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Çankırılı özel sporcu Türkiye ikincisi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
ABD yönetimi, Gazze'nin geleceği konusunda karışık sinyaller verdi
14:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi daha öldürdü, naaşlarını alıkoydu
14:01
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Deresi taştı
13:57
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
13:59
Hasankeyf'teki tarihi mağaralar turizme kazandırılacak
13:54
Baykar, Bayraktar TB2 SİHA ile küresel savunma liginde
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ