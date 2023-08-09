Gümüşhane’de vatandaşlara sıcak hava uyarısı

Son meteorolojik değerlendirmelere göre perşembe günü aşırı sıcak hava beklenen Gümüşhane’de bir dizi tedbir alındı.

Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu meteorolojik verilere göre perşembe günü hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması beklenmesi nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

Gümüşhane Valiliği tarafından yayımlanan karara göre özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istenirken, yüksek sıcaklık ve düşük neme bağlı olarak il genelinde çıkabilecek yangınlara karşı duyarlı olunması istendi.

Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı bulunan personelin 10 Ağustos Perşembe günü bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Perşembe günü Gümüşhane’de hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesi bekleniyor.