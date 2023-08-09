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Güncel
İHA 09.08.2023 14:59

Ağrı’da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Ağrı’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ağrı’da okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmaları yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in bizzat takip ettiği çalışmalarda, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilirken, okulların iç ve dış cepheleri de boyanıyor. Ayrıca okullardaki eski ve eksik donanım malzemeleri yenileniyor. Okulların hijyenik bir şekilde temizlenmesi için de özel ekipler görevlendiriliyor. Yeni eğitim-öğretim yılın başlamadan önce öğrencilerin kitapları da masalarına bırakılacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce il genelindeki tüm okulların hazırlıklarının tamamlanacağını söyledi. Kökrek, “Amacımız, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için okullarımızı en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu konuda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kökrek, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin başarılarının artması için de çeşitli projeler ve etkinlikler planladıklarını sözlerine ekledi.

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