Tokat'ta ekmek ve simit fiyatlarında düzenlemeye gidildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonuna müracaatta bulunan, Tokat Ekmekçiler Çörekçiler Odası ile Reşadiye, Almus, Niksar ve Zile Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turhal Gıda Maddeleri Esnaf Odasının ekmek fiyatı hakkındaki değerlendirmesi sonucunda, Tokat genelinde 210 gram pişmiş ekmek fiyatı 5 liradan 7 liraya, 90 gram simit fiyatı da 5 liradan 8 liraya yükseltildi.

Ekmek fiyatlarında yapılan artış 9 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Fırıncılar yapılan zamların un ve diğer gider maliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti.