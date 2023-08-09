Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya Merzifon Havalimanı yolu kavşağında, Murat Güner idaresindeki minibüs ile Necmiye Aydın yönetimindeki otomobil ve Veli Tunç’un kullandığı bir başka otomobil çarpıştı.

Kazada, Veli Tunç'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Niyaz Tunç yaşamını yitirdi. Veli Tunç ile araçlardaki Figen Tunç ve Abdulkadir Dinç yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden açıldı.