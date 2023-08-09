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Güncel
AA 09.08.2023 14:23

Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya Merzifon Havalimanı yolu kavşağında, Murat Güner idaresindeki minibüs ile Necmiye Aydın yönetimindeki  otomobil ve Veli Tunç’un kullandığı bir başka otomobil çarpıştı.

Kazada, Veli Tunç'un kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Niyaz Tunç yaşamını yitirdi. Veli Tunç ile araçlardaki Figen Tunç ve Abdulkadir Dinç yaralandı.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden açıldı.

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Amasya Trafik Kazası
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