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Güncel
AA 09.08.2023 13:36

Bilecik'te "İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü" etkinliği yapıldı

Bilecik'te, "İleri Prototip İstasyonu İçin Teknik Destek Projesi" (APS) kapsamında İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te "İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü" etkinliği yapıldı

Vali Kemal Kızılkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, güzel proje ve fikirlere günümüzde destek bulmak için birçok imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Bilecik'te inovasyon üzerine çalışma yapılmasını önemsediğini belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bilecik tarih boyunca start-up'ların en kutsalını ve güzelini icra etmiş bir mekandır. Osmanlı Devleti tarihsel olarak diğer beyliklerden farklı start-up geleneği buradan başlamış. Fetih hareketi ile büyümeye, gelişmeye ve bir medeniyeti yükseltme çabasının içine girmiştir. Yine Osmanlı Devleti’nin kodları bu topraklarda yazılmıştır. Şeyh Edebali’nin Osman Bey'e, Osman Bey'in Orhan Gazi’ye. Ertuğrul Gazi ile Edebali arasındaki ilişkilerine, Ertuğrul Gazi’nin yine Osman Bey'e çeşitli nasihatleri, tarihi belgelerde biz bu kodları görüyoruz. Dolayısıyla Bilecik’te böyle bir çalışmanın yapılmış olması tarihsel anlamda kıymetli. Önümüzdeki döneme önemli bir ışık olacaktır."

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya da İnovasyon Fabrikası'nın, AB'nin mali yardım programı kapsamında desteklenen AB fonları ile kurulan bir merkez olduğunu ifade ederek, merkezin temel hedefinin ürün geliştirme, prototipteleme, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek olduğunu kaydetti.

ESTÜ Öğretim Üyesi ve Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Hikmet Karakoç ise İnovasyon Fabrikası hakkında sunum yaptı.

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