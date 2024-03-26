Gümüşhane'de üniversite öğrencileri Hüsn-i Hat sanatını öğreniyor

Halk Eğitimi Merkezinde uzun yıllar Hüsn-i Hat sanatı üzerine kurs veren emekli eğitimci Cemal Karabulut, talep üzerine 2 yıldır çoğunluğu İlahiyat Fakültesi olmak üzere Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine Hüsn-i Hat sanatının inceliklerini anlatıyor.



Kur’an-ı Kerim harflerinin, tevhid inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen ve Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahip olan Hüsn-i Hat sanatı Gümüşhane’de üniversite öğrencileri tarafından ikinci yılında da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonları Bağlarbaşı Mahallesi Ahmet Ziyauddin Camii altındaki kafede düzenlenen ücretsiz kursa 41 yıllık eğitim yöneticiliği hayatının ardından emekli olarak kendisini bu işe veren Cemal Karabulut (69) veriyor. 30 yıl İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yapması nedeniyle Gümüşhane’de kendisinden daha çok öğrenci yetiştiren başka bir eğitimci olmadığını ifade eden Karabulut, 5 yıl boyunca kent merkezinde Halk Eğitimi Merkezinde hat sanatı kursu verdiğini, daha sonra İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden talep olunca Bağlarbaşı Mahallesindeki kursa başladığını söyledi.





Yaptığı eserleri kazanç için değil sadece gelecek için yaptığını belirten Karabulut, “Ben ücretle şu ana kadar ne bir hat yazmışım ne birisine ücretle tablo satmışımdır. Benim tek bir amacım bu bir sanattır. Bu sanat sadece benimle kalmasın, benimle gitmesin, benden sonra bunu devam ettirecek öğrenciler yetişsin. Bu düşünceyle, bu arzuyla, istekle ben bu kursu icra ediyorum. Öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Onların ücreti, onlardan gelecek olan başarı bana fazlasıyla yeter de artar da bile. Her şey para demek değildir. Sizin duanız benim için en büyük ücret” açıklamasında bulundu.Gümüşhane'de en fazla öğrencisi olan okulda 30 yıl görev yapmanın sonucu kentte kendisinden daha fazla öğrenci yetiştiren başka bir eğitimci olmadığını vurgulayan Karabulut, “Üniversitede görev yapan profesörlerimiz var ve bunlar benim İmam Hatip Lisesi'nden öğrencilerim. Bunlarla gurur duyuyorum. Bunlar benim için ayrı bir mutluluk tabi. O açıdan Gümüşhane'de en fazla öğrencisi olan bir eğitimci olarak bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Allah herkese nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı.Hüsn-i hat sanatına daha önce de ilgisi olduğunu kaydeden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Saadet Akkoyun ise “Burada sabrı öğreniyoruz. Azim ve istek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil bu. Daha öncesinde zaten ilgim vardı. Arkadaşlarla beraber çok güzel bir ortam oluştuktan sonra bayağı güzel işler çıkarttık. Burada sabrı öğreniyoruz. Azim ve istek olmadan yapabileceğimiz bir iş değil bu. Hocamızdan aldığımız çok şey oldu. Anlattıkları şeyler, tavsiyeler bizi bu kursa bağlayan sebeplerden birisi. Kursun devamında ileride sergimiz olacak. O çok heyecanlandırıyor beni. Arkadaşlarımla yapmış olduğumuz hat sanatını orada paylaşma, gösterme eyleminde bulunacağız. Bu çok mutluluk verici” dedi.