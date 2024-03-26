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Güncel
AA 26.03.2024 09:49

Cumhur İttifakı'ı Aydın'da iftarda buluştu

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesindeki iftar programına katıldı.

Cumhur İttifakı'ı Aydın'da iftarda buluştu
[Fotograf: AA]

Çarşamba pazar yeri alanında düzenlenen programda konuşan Savaş, 31 Mart seçimlerinde Aydın ve Söke'de başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

Kentte belediyeden kaynaklı bir yorgunluk ve bıkmışlık yaşandığını ileri süren Savaş, "Heyecanlı bir bekleyiş var. Tekin kardeşimle beraber Söke'mizin hizmetlerini beraber yapacağız. Söke hizmetlere doyacak. Bizde uyum olur, birlik olur. Bizde kavga olmaz, hizmet olur. Söke'miz de hak ettiği hizmetlere önümüzdeki dönemde kavuşacak. Karşı taraf telaş içinde bazı adımlar atıyor. Bazı açılışlarla komik duruma düştüğünü tüm Sökeliler görüyor" dedi.

Cumhur İttifakı'ı Aydın'da iftarda buluştu

Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da Söke'nin hak ettiği değere ulaşacağını söyledi.

İftara, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, esnaf odası başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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