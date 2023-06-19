Gümüşhane’de şüpheli çanta alarmı

Olay saat 13.30 sıralarında Gümüşhane Karaer Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi.
Yeşil Sokak'ta bulunan bir binanın duvarının dibine bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, sokağa giriş çıkışlar kapatılırken patlatma yapılacak alandaki araçlar kaldırıldı.
Bölgeye gelen bomba imha ekipleri uzaktan kontrollü bomba imha robotuyla şüpheli çantayı patlattı. Patlatmanın ardından özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı imha edilen şüpheli çantayı incelerken, çantanın içerisinden bir kadına ait olduğu belirlenen kişisel eşyalar çıktı.