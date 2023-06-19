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Güncel
İHA 19.06.2023 14:10

Çankırı'da sağanak

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle köy yolları kapanırken, tarım arazileri zarar gördü.

Çankırı'da sağanak

Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde yağışın ardından yaşanan sel sebebiyle tarım arazileri zarar gördü. Köyde göle dönen yollar ise selin sürüklediği tomruklar sebebiyle kapandı. Köyde yaşanan sel sebebiyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.Vatandaşlar sele sebep olan derenin ıslah edilmesini istedi.

İlçeye bağlı Kadıköy köyü Ilıca Mahallesi mevkiinde de sel yaşandı. Sel sebebiyle tren hattı zarar gördü. Bölgedeki arı kovanları ise sele kapıldı.

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