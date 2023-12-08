Gümüşhane’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Kırıklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.K. isimli şahsın aracında kaçak sigara taşıdığı bilgisine ulaşıldı.



Savcılıktan alınan arama kararının ardından şahsa ait araç Kırıklı Köyü bölgesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yine Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM şube ekipleri ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kürtün ilçesi Çatalkaya bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda A.K. isimli şahsa ait araç içerisinde 30 kilogram kaçak tütün ve 6 bin 800 adet dolu makaron ele geçilirdi. Ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve makaronlar muhafaza altına alınırken, iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.