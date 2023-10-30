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Güncel
İHA 30.10.2023 10:19

Gümüşhane’de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

Gümüşhane’de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında son olarak yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, eşi Sema Tanrısever ve çocuklarıyla Belediye Başkanı Ercan Çimen de katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği fener alayı yürüyüşüne katılanlar marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Parkı’na kadar yürüdü. Burada sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlar, kent protokolü, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanlarının, siyasi partilerin ve STK temsilcilerinin katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda Atatürk Parkı'nı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Vali Alper Tanrısever, “Büyük çilelerle, büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz 100. yılında çok daha güçlü birlik ve beraberlik içerisinde inşallah nice 100 yıllara yelken açmıştır. Bu 100 yıl içerisinde emperyalist güçlerin bizi kanla ve savaşla yıkamadığını anladıktan sonra bizim başımıza kötü badireler açmış lakin Türk milleti birlik ve beraberliği sayesinde bu badirelerin tamamının üstesinden gelmeyi başarmıştır. Şu tabloyu gördükten sonra bizi hiçbir gücün sindiremeyeceğini tüm cihana ilan ediyoruz. Son yıllarda kaybetmeye yüz tuttuğumuz hasretlerden bir tanesi de şükürdür, şükretmeyi maalesef unutuyoruz. Bugün bu coğrafyada çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman böyle bir ecdada, böyle bir lidere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. O cenabı Allah’ın bize bir lütfu, o cenabı Allah’ın Türk milletine muhterem bir hediyesidir” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda “Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun” yazılı dev pasta davetliler tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi. 

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