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Güncel
AA 26.09.2023 10:27

Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde dün çıkan örtü yangınında, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi.

Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Ömer Bulut (79) için Kayadibi köyünde düzenlenen cenaze törenine, Köse Kaymakamı Hakan Öznay, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazına müteakip Kayadibi Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bulut'un cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Köse Belediye Başkanı Kesler, yaptığı açıklamada, olayın ardından ilçedeki herkesin üzüntüye boğulduğunu belirterek, "Kendisi sevilen bir kişiydi. Arazisini çam ağaçlarıyla donatmıştı. Maalesef üzücü yangında rahmetli oldu. Onun kendi imkanlarıyla oluşturduğu ormanı yeniden yeşillendirmeye çalışacağız." dedi.

Dün meydana gelen olayda otluk alanda çıkan yangını fark ederek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Ömer Bulut, bölgede mahsur kalarak hayatını kaybetmişti.

Yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın, Almanya’da işçi olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduğu ve köyüne geri döndüğü, çocukken hayalini kurduğu orman için satın aldığı 12 bin çam fidanını yine aynı bölgede toprakla buluşturduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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