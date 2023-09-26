Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2023 10:09

Rize'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Rize'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Rize'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İyidere Emniyet Amirliğine başvuran kişi, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, "Adınız terör örgütüne karıştı" iddiasıyla ziynet eşyalarını ve parasını aldığı yönünde şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 348 bin 400 lira değerindeki altın ziynet eşyası ile 5 bin lira sahibine teslim edildi.

ETİKETLER
Rize Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Ankara merkezli 8 ilde milyonluk 'Forex' operasyonu: 29 gözaltı
11:31
Wagner, faaliyetlerini Afrika ve Belarus'ta sürdürdüğünü açıkladı
11:25
Karabağ operasyonu: Azerbaycan için yeni bir kulvar açıldı
11:26
Ek MTV için kritik gün perşembe
11:18
Bakan Yumaklı: Tarımsal ihracatı artırmak başlıca görevimiz
11:19
YÖK'ten "özel öğrencilik" programındaki öğrenim ücretleri ile ilgili düzenleme
Adıyaman'da 650 deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor
Adıyaman'da 650 deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
TRT Haber Laçın Koridoru'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ