Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor

Bulancak ilçesinde balıkçılık yapan Murat Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahlarda istavritin son günlerde bol olduğunu söyledi.

Önal, balığın fiyatının bugün 35 liradan satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezon umduğumuz gibi olmadı. Şuanda denizden palamut çıkmasını bekliyoruz. Ama zor gibi görünüyor. Bu nedenle balıkçıların ağlarına çok sayıda istavrit takılıyor. En ucuz balık ise istavrit. Bereketli bir sezon olduğunda vatandaşlar da ucuz balık yiyebilecek."

Giresun'da hamsi ise 50 liradan satılıyor.