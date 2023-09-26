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Güncel
AA 26.09.2023 09:36

Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor

Giresun'da, istavrit balığı tezgahlarda 35 lirada alıcı buluyor.

Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor

Bulancak ilçesinde balıkçılık yapan Murat Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahlarda istavritin son günlerde bol olduğunu söyledi.

Önal, balığın fiyatının bugün 35 liradan satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezon umduğumuz gibi olmadı. Şuanda denizden palamut çıkmasını bekliyoruz. Ama zor gibi görünüyor. Bu nedenle balıkçıların ağlarına çok sayıda istavrit takılıyor. En ucuz balık ise istavrit. Bereketli bir sezon olduğunda vatandaşlar da ucuz balık yiyebilecek."

Giresun'da hamsi ise 50 liradan satılıyor.

ETİKETLER
Giresun Balıkçılık Hamsi
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