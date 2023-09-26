Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Osmancık kara yolu 2. kilometrede meydana gelen kazada Furkan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Furkan A. ve yolcu Muhammed E.A.'yı vatandaşlar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.