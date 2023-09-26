Park halindeki ticari yandı

Sanayi Sitesi içerisinde özel araç servisi işletmesi önünde park halinde olan Sedef Boztaş’a ait ticari araç bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.