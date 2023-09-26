Antarktika'daki deniz buzu seviyesi mevsimsel olarak 'rekor düşük seviyede'

Şu an kış olan Antarktika'da normalde bu dönemde deniz buzlarının yılın en geniş seviyesinde olması gerekiyor. Ancak araştırmalar, kayıtların tutulmaya başladığı 1979'dan bu yana buz miktarının dönemsel olarak en düşük seviyeye indiğini gösteriyor.

Buz miktarının zirve yaptığı 10 Eylül günü deniz buzlarının kapladığı alan yaklaşık 16,96 milyon kilometrekareye ulaştı.

Bundan önceki en düşük kış buzu miktarı 1986 yılında kaydedilmişti. 10 Eylül'de kaydedilen verilerdeyse, 1986'ya kıyasla, buz oranının bir milyon kilometrekare daha az olduğu görüldü. Bu, neredeyse Mısır'ın yüzölçümüne eşit.

Bulgular iklim değişikliğinin Güney Kutbu üzerindeki etkilerine dair bilim insanlarının endişelerini artırdı.

Bilim insanları Antarktika çevresindeki deniz buzunun, kıtanın yaz mevsimini yaşadığı yıl başındaki büyük erimeden sonra yeniden eski haline dönemediğini söylüyor. Kıtanın yaz mevsiminde kaydedilen deniz buzu miktarı da bu yıl tarihin en düşük seviyesindeydi.

Denizdeki buz kütlelerinin erimesi penguen ve bölgedeki diğer hayvanların üremesi üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Bu buz kütleleri deniz suyundan oluştuğu için, erimeleri okyanusların su seviyesini etkilemiyor.

Ancak denizlerdeki beyaz tabakanın eksikliği, Dünya'dan uzaya yansıtılan güneş ışığının azalmasına neden olduğundan, küresel ısınma üzerinde olumsuz etkisi oluyor.