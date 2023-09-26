Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 4 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazılar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 10'u arkeolog olmak üzere 35 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Kazı Başkanı Süleyman Yücel Şenyurt,2010 yılında başlayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazıların 14'üncü yılını aralık ayında tamamlayacağını belirtti.

Bu yıl devam eden kazıların kalenin idari yapılarının yer aldığı kuzey tarafında sürdürüldüğünü aktaran Şenyurt, titizlikle sürdürülen kazıda kale içerisinde çok güzel bir sarnıcın açığa çıkarıldığını söyledi.

Şenyurt, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 11 metre genişliğinde tahmin ettikleri sarnıcın ortaya çıkarılması için çalışıldığı, henüz 4 metreye kadar inildiği bilgisini verdi.

Sarnıcın tamamının ortaya çıkarılmasının ardından üzeri kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Şenyurt, bir taraftan kalenin idari kısımlarının da gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

Şenyurt, kalenin kuzey tarafında basamaklı bir kule tespit ettiklerini, bu kulenin yanında tarihi bir kapı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Bunların dışında yürütülen kazı çalışmaları sırasında sikke, çanak, çömlek, çeşitli silahlar, heykelcikler gibi parçaları da bulmaya devam ettiklerini söyleyen Şenyurt, bu eserlerin kazı evinde korunduğunu ifade etti.

Şenyurt, Kurul Kalesi'nde daha önce bulunan 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin İstanbul'da konservasyonun tamamlandığını, heykelin Ordu'ya getirilmesi ve burada sergilenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.