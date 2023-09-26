Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.09.2023 09:51

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor

Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile yaklaşık 4 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda, bölgenin antik dönemi gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazılar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında, 10'u arkeolog olmak üzere 35 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Kazı Başkanı Süleyman Yücel Şenyurt,2010 yılında başlayan Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazıların 14'üncü yılını aralık ayında tamamlayacağını belirtti.

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor

Bu yıl devam eden kazıların kalenin idari yapılarının yer aldığı kuzey tarafında sürdürüldüğünü aktaran Şenyurt, titizlikle sürdürülen kazıda kale içerisinde çok güzel bir sarnıcın açığa çıkarıldığını söyledi.

Şenyurt, yaklaşık 8 metre derinlikte ve 11 metre genişliğinde tahmin ettikleri sarnıcın ortaya çıkarılması için çalışıldığı, henüz 4 metreye kadar inildiği bilgisini verdi.

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda yeni tarihi eserler bulunmaya devam ediyor

Sarnıcın tamamının ortaya çıkarılmasının ardından üzeri kapatılarak koruma altına alınacağını kaydeden Şenyurt, bir taraftan kalenin idari kısımlarının da gün yüzüne çıkarıldığının altını çizdi.

Şenyurt, kalenin kuzey tarafında basamaklı bir kule tespit ettiklerini, bu kulenin yanında tarihi bir kapı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Bunların dışında yürütülen kazı çalışmaları sırasında sikke, çanak, çömlek, çeşitli silahlar, heykelcikler gibi parçaları da bulmaya devam ettiklerini söyleyen Şenyurt, bu eserlerin kazı evinde korunduğunu ifade etti.

Şenyurt, Kurul Kalesi'nde daha önce bulunan 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykelinin İstanbul'da konservasyonun tamamlandığını, heykelin Ordu'ya getirilmesi ve burada sergilenmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ordu Tarihi Eser Arkeoloji
Sıradaki Haber
Giresun'da istavritin kilosu 35 liraya satılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
Sakarya'dan 8 ayda 3,7 milyar dolarlık ihracat
10:06
Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
09:58
Uyuşturucu imalathanesine baskın: 4 gözaltı
10:00
"Evime baktın" dediği komşusunu bıçakladı
09:51
Hatay'da 3 aracı biçen taş yüklü traktör, evin duvarını yıkıp içeri girdi
Enkazın yüzde 72’sinin kaldırıldığı Hatay’ın sokakları tanınmaz hale geldi
Enkazın yüzde 72’sinin kaldırıldığı Hatay’ın sokakları tanınmaz hale geldi
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı 'Kare Takımı: Gizemli Ada' filminin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ