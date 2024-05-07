Gümüşhane'de 91 yaşındaki hastaya anjiyo uygulandı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Torul ilçesinde yaşayan Ahmet Pir, 1 Mayıs'ta şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine başvurdu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Pir, müdahalenin ardından Kardiyoloji Polikliniğine sevk edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hudaverdi Mergen, tetkiklerin ardından Pir'e anjiyo uygulanmasına karar verdi.

Uzman Dr. İlkin Guliyev ve Dr. Hudaverdi Mergen, hastanın yüzde 95 tıkalı ana damarlarından birine, 11 Mart'ta hasta kabulüne başlanan Anjiyo Ünitesinde stent taktı.

Kroner yoğun bakım ünitesinde bir süre takibi yapılan Pir, daha sonra taburcu edildi.