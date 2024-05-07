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Güncel
AA 07.05.2024 17:32

Siirt'te nefes borusuna demir parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Siirt'te nefes borusuna demir parçası kaçan öğrenci, rehber öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Siirt'te nefes borusuna demir parçası kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Fevzi Çakmak İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencisi Ç.N'nin (8) sınıftayken nefes borusuna su matarası üzerinde bulunan küçük demir parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan öğrenciyi, o sırada merdivenden inen rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz fark etti.

Eviz, kaçan cismi yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkararak öğrencinin nefes almasını sağladı.

Okulun güvenlik kamerası, öğretmenin öğrenciye müdahale etmesini kaydetti.

"İlk yardımı herkesin bilmesi gerekiyor"

Eviz, öğrenci görüşmesi için koridordan indiği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

Nefes alamayan çocuğun bir cisim yuttuğunu fark edince müdahalede bulunduğunu belirten Eviz, Heimlich manevrası ile öğrencinin yuttuğu cismi boğazından çıkardığını söyledi.

Daha önce üniversitedeyken ilk yardım eğitimlerine katıldığını anımsatan Eviz, öğrendiklerini öğrenci üzerinde uyguladığını anlattı.

Bir insanın yaşamına dokunmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Eviz, şöyle konuştu:

"Benim işim bu insanların yaşamına dokunmak zaten. İlk yardımı herkesin bilmesi gerekiyor. Bunun yaygınlaşması gerekir. Hem okullarda hem sosyal hayatımızda bütün insanların bunları bilmesi gerekir. Bunlar küçük detaylar ama hayat kurtarıyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı bu konuda ilk yardım eğitimine önem veriyor. Bütün okullarda öğretmenlere eğitim veriyorlar. İlk yardım önemlidir. Olaydan sonra arkadaşlarım gelip beni tebrik etti. Bu güzel bir duyduğuydu."

Okul Müdürü Cemil Baykan da okulda, öğretmenin sağduyusuyla bir hayat kurtarıldığını söyledi.

İlk yardım eğitimlerinin önemini bizzat yaşayarak gördüklerini dile getiren Baykan, "Bu konuda çok mutlu olduk. Daha önce teorik olarak aldığımız bu eğitimlerini pratikte ne kadar önemli olduğunu gördük. Çocuklar bize emanet. Bizler de bu emanete sahip çıkmak zorundayız, bu öğrencimizin tekrar hayata dönmesi bizleri mutlu etti. İlk yardım eğitimlerinin daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

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