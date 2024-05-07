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Güncel
İHA 07.05.2024 16:30

Benzinli çay toplama makinesi ile çay toplamak bu yıl da yasaklandı

Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinin üzerinde egzoz gazı bıraktığı ve çayda kaliteyi düşürdüğü gerekçesiyle bu yıl da yasaklandı.

Benzinli çay toplama makinesi ile çay toplamak bu yıl da yasaklandı
[Fotograf: İHA]

Doğu Karadeniz'de COVID-19 salgını nedeniyle işçi bulunamadığından çay toplama motorları yaygınlaşmıştı.

Çay toplama işlemi yapılan bu motorların şarjlı aküler ile çalışanları daha çok tercih edilse de bazı üreticiler benzin ile çalışanları tercih etmişti.

2020 yılında bu makineler çay bitkisi üzerinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Bu yıl da bazı markalar aynı uyarıları yaparak bu makinelerin kullanıldığı çayları kabul etmeyeceklerini duyurdu. Kullanılması halinde kullananların üreticiliğinin askıya alınacağı açıklandı.

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