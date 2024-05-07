Benzinli çay toplama makinesi ile çay toplamak bu yıl da yasaklandı

Doğu Karadeniz'de COVID-19 salgını nedeniyle işçi bulunamadığından çay toplama motorları yaygınlaşmıştı.

Çay toplama işlemi yapılan bu motorların şarjlı aküler ile çalışanları daha çok tercih edilse de bazı üreticiler benzin ile çalışanları tercih etmişti.

2020 yılında bu makineler çay bitkisi üzerinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Bu yıl da bazı markalar aynı uyarıları yaparak bu makinelerin kullanıldığı çayları kabul etmeyeceklerini duyurdu. Kullanılması halinde kullananların üreticiliğinin askıya alınacağı açıklandı.