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Güncel
AA 07.05.2024 17:22

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Isparta merkezli 7 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Daire Başkanlığı ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Isparta merkezli Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da "Atıcı evi" adı verilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 cep telefonu, bilgisayar, 16 SIM kart, flaş bellek, modem ve SD kart ele geçirildi. Şanlıurfa'daki bir iş yerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 874 bin liraya el konuldu.

Zanlıların, 21 ildeki 41 telefonla dolandırıcılık olayında, mağdurları toplam 11 milyon 69 bin 33 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Isparta Dolandırıcılık
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