Gümüşhane Valisi Tanrısever, inşası süren Bahçecik Barajı'nda incelemelerde bulundu

Temelden yüksekliği 67 metre, depolama kapasitesi ise 3 milyon 210 bin metreküp olan Bahçecik Barajı'nda DSİ Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla ve DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Baki Yalçın ile inceleme yapan Tanrısever, Bahçecik Barajı'ndan musluklara 2025 yılında içme suyu akacağını söyledi.

Bahçecik Barajı'nın tamamlandığında Gümüşhane'nin 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Tanrısever, barajın artan nüfusa göre planlandığını aktardı.

Tanrısever, Bahçecik köyü civarında planlanan barajda tutulan içme suyunun komplike bir arıtma sisteminden geçtikten sonra vatandaşlara ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Barajın gövde inşaatı bitmiş. Bu yıl içerisinde arıtmayla ilgili tesisler de bitecek. İlimize giden isale hatları depolara akacak. 2025 yılının ilk yarısında tüm testleri bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah vatandaşlarımız son derece sağlıklı içme suyuna 2025 yılı ortasında kavuşmuş olacaklar."